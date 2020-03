Ubisoft hat den Start der Closed Alpha von Roller Champions, dem teambasierten Free-to-Play-Sportspiel, das in diesem Jahr erscheinen wird, bekannt gegeben. Interessierte können sich ab sofort registrieren, um an der Closed Alpha teilzunehmen, die vom 11. März bis zum 23. März für den PC stattfindet.

“Roller Champions ist ein neues Sportspiel, das packende und rasante Team-gegen-Team-Momente auf Rollschuhen verspricht. Zwei Teams mit jeweils drei Spielern treten in Arenen gegeneinander an. Sie werden vom Publikum angefeuert, während sie um den Ballbesitz kämpfen, ihn an ihre Team-Mitglieder weiterspielen und ihre Gegner tackeln.



Die Closed Alpha ermöglicht den Spielern ihr Feedback mit den Spielentwicklern zu teilen. Darüber hinaus erhalten die Spieler eine Belohnung, die ein exklusives Ingame-Outfit beinhaltet und den Spielern nach dem Launch des Spiels erhalten bleibt.”