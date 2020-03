Sony Interactive Entertainment Entwickler Sucker Punch (InFamous, Sly Racoon) haben einen neuen Story Trailer zu Ghost of Tsushima veröffentlicht, der tiefe Einblicke in die Geschichte des Samurai Jin Sakai bietet. Das Action-Adventure erscheint am 26. Juni 2020 exklusiv für PlayStation 4 und kann ab sofort in einer Standard Edition, Digital Deluxe Edition, Special Edition und in einer Collector’s Edition vorbestellt werden.

Während der letzte Trailer den Protagonisten Jin Sakai in den Fokus rückte, stellt der neue Trailer einige der Charaktere vor, die ihm auf seiner Reise begegnen. Einer davon ist Jins Onkel Shimura, Lord (“jito”) von Tsushima. Als Vaterfigur unterrichtete er Jin in den Künsten der Samurai und ist zunehmend darüber besorgt, dass Jin mit seinen Taktiken die traditionellen Pfade verlässt, als er sich zum “Geist” von Tsushima zu entwickeln beginnt.

“In Ghost of Tsushima tauchen Spieler in ein faszinierendes Abenteuer im Japan des Jahres 1274 ein. Neben der epischen Geschichte rund um Ehre, Verrat, Rache und die Tradition der Samurai wird das Spiel mit einer eindrucksvollen Grafik, stimmungsvollen Lichteffekten und einer fesselnden Atmosphäre begeistern, die ihresgleichen sucht.“

