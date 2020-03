Ubisoft hat im Entwicklerupdate bekannt gegeben, dass Episode 2 für Ghost Recon Breakpoint am 24. März startet. Zusätzlich veröffentlichten sie in ihrem Blogpost alle kommenden Inhalte der Episode 2 und stellten die Ghost Erfahrung vor. Unter anderem wird mit dem Ingenieur eine neue Klasse eingeführt und von den Spielern gewünschte Verbesserung am Respawn-System durchgeführt.

Die Ghost Erfahrung bietet den Spielern die Möglichkeit, die Parameter nach eigenen Vorstellungen anzupassen, um ein einzigartiges Spielerlebnis zu erhalten. Sie können unter anderem die Lebensenergie-Regeneration begrenzen, erhöhen oder ausschalten und ein Munitionsverlust beim Nachladen auswählen.