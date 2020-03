SEGA Europe Ltd. haben das eigenständige Kapitelpaket A World Betrayed für Total War: Three Kingdoms angekündigt. Die Erweiterung erscheint am 19. März 2020 für den PC.

In A World Betrayed geht es um den Kampf zwischen Chinas führenden Kriegsherren im Jahr 190 n. Chr., wer nach dem großen Konflikt das entstandene Machtvakuum füllen kann. Spieler erschaffen ihr neues Kaiserreich mit einer Armee, die von Chinas größten Kriegern jener Zeit angeführt wird: dem begabten Lü Bu und dem ehrgeizigen Sun Ce. Beide müssen jeweils ihre eigenen Rivalitäten ausfechten und Ländereien erobern.

Features:

Zwei neue Fraktionen – angeführt von Lü Bu und Sun Ce

13 spielbare Fraktionen – jede mit neuen Startpositionen, Ereignissen und Story-Missionen

Neue Kampfeinheiten – darunter Tigerwache, Fliegende Reiter und Wache der Magd

Neue Charaktere – darunter Cheng Pu, die Qiao-Schwestern und mehr

