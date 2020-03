YS Net Inc. und Deep Silver haben mit Big Merry Cruise den dritten DLC für Shenmue III angekündigt. Die Erweiterung erscheint am 17. März für PlayStation 4 und PC. Für Käufer der Complete DLC Collection ist die Erweiterung am Erscheinungstag automatisch verfügbar. Spieler müssen Niaowu erreicht haben, um die DLC-Inhalte spielen zu können.

Über Big Merry Cruise:

Ein neues Kreuzfahrtschiff hat im Hafen von Niaowu angelegt – die beste Gelegenheit also, um ein paar entspannende Spiele zu genießen. Auf dem Schiff erwarten Ryo unterschiedliche Arten der Unterhaltung sowie exklusive Herausforderungen und Belohnungen. Für das Abschließen von Missionen winken beispielsweise neue Outfits. Der Einsatz ist zwar hoch, aber der Gewinn umso verlockender!

