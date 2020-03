Publisher 505 Games und die Branchen-Veteranen von Limbic Entertainment haben das Open-World-Survival-Spiel Memories of Mars veröffentlicht. Das Spiel, das bisher Teil von Steams Early Access-Programm war, erscheint heute für PlayStation 4, Xbox One und PC.

“100 Jahre in der Zukunft hat sich der Traum von der Erschließung und Besiedlung des Mars als nicht realisierbar erwiesen. Die Spieler schlüpfen in die Rolle kürzlich erwachter Klone, die in der dürren Ödnis des Mars zu überleben versuchen. Sie müssen das unwirtliche marsianische Terrain erkunden und sich einen bewohnbaren Unterschlupf errichten, während sie die verschiedensten Gefahren überwinden, darunter seltsame Feinde, raue Umweltbedingungen und andere überlebende menschliche Klone. Dabei kommen die Spieler auch den Ereignissen auf die Spur, die zum Rückzug vom roten Planeten führten, in der Hoffnung auf eine Antwort auf die eine Frage: Werden sie entkommen können?”