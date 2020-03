Die österreichischen Entwickler Moon Studios haben den Platformer Ori and the Will of Wisps für Xbox One und PC veröffentlicht. Der mit Spannung erwartete Titel schickt die Spieler auf ein brandneues Abenteuer in dem wundervoll gestalteten Wald von Niwen.

„In den letzten fünf Jahren haben wir bei den Moon Studios all unser Herzblut in die Entwicklung von Ori and the Will of the Wisps gesteckt, um unserer Community das beste Ori-Spielerlebnis zu bieten. Wir sind davon überzeugt, genau das erreicht zu haben und sind gespannt, wie der neue Titel bei der Community ankommt.“ Thomas Mahler, Mitbegründer der Moon Studios

Der kleine Waldgeist Ori hat schon viele Gefahren gemeistert. Doch als ein schicksalshafter Flug die kleine Eule Ku in Bedrängnis bringt, bedarf es mehr als bloßen Mut, um eine Familie wieder zu vereinen, ein geschundenes Land zu heilen und Oris wahre Bestimmung zu erfahren. In der heiß erwarteten Fortsetzung des preisgekrönten Action-Jump-’n’-Runs Ori and the Blind Forest bricht Ori zu neuen Abenteuern auf und trifft auf neue Freunde und Widersacher, die der in liebevollen Details handgezeichneten Spielwelt Leben einhauchen. Untermalt mit einem orchestralen Soundtrack führt Moon Studios seine Tradition fort und verbindet knackige Jump-’n’-Run-Action mit einer ergreifend in Szene gesetzten Geschichte.