Google hat angekündigt, daß die drei Ubisoft-Titel The Division 2, The Crew 2 und Monopoly in Kürze für Stadia verfügbar sein werden.



The Division 2 wird der erste Stadia-Titel sein, der Cross-Play und Cross-Progression ermöglicht. Außerdem ist in The Division 2 das Stream Connect Feature von Stadia verfügbar, mit dem Spieler die Blickwinkel ihrer Teamkameraden auf ihrem eigenen Bildschirm mitverfolgen können.



The Division 2

Im zerstörten Manhattan müssen die Spieler Jagd auf den abtrünnigen Agenten Aaron Keener machen, um Schlimmstes zu verhindern. Cross-Play und Cross-Progression sind ab Launch zwischen Stadia- und PC-Spielern verfügbar.

The Crew 2

Ob mit dem Motorrad, Auto, Boot oder Flugzeug – mit The Crew 2, entwickelt von Ivory Tower und veröffentlicht von Ubisoft, bekommen Spieler ab dem 25. März auf Stadia Adrenalin erfüllte Rennen zu Land, Wasser und in der Luft, in einer riesigen Open-World auf Basis der USA.

Monopoly

Der Spieleklassiker Monopoly, entwickelt von Engine Software und veröffentlicht von Ubisoft, ist zurück! Ab dem 28. April erwarten drei unterschiedlichen 3D-Spielbretter, sechs verschiedenen Regelsets und die Möglichkeit bestimmte Ziele zu erreichen, anstelle ganze Runden zu spielen, Spieler auf Stadia.

