NACON und KT Racing haben zwei neue Videos zu ihrem bevorstehenden Renntitel TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 veröffentlicht. Die Videos führen durch die Vorbereitung des fiktiven Rennfahrers James Wilson auf die Isle of Man Tourist Trophy.

Für die neue Ausgabe des Titels haben die Teams von KT Racing einen großen Spielplatz geschaffen. Dieser von den Modi Karriere und Freifahrt aus zugängliche Bereich dient den Fahrern dazu, ihre Maschinen-Setups zu testen, zu trainieren und ihre Fertigkeiten in schnellen Kurven, scharfen Wenden und auf langen Geraden zu optimieren, auf denen sie Geschwindigkeiten von über 300 km/h erreichen.

Im Karrieremodus leben die Spieler ihren Motorrad-Traum aus: Die Isle of Man Tourist Trophy zu gewinnen. Nachdem sie sich auf einer von 18 Strecken bewiesen haben, können Amateurfahrer bei einem Team unterzeichnen, neue Motorräder erhalten und an einer Reihe von Meisterschaften teilnehmen. Saison für Saison verwalten sie ihre Finanzen und ihren Ruf, planen den Kalender und wechseln die Teams, um verschiedene Superbike- und Supersport-Maschinen zu fahren. Indem sie die Ziele dieser Teams erreichen, gewinnen die Spieler besondere Belohnungen, die ihnen beim Fortschritt auf die nächste Stufe behilflich sind. Sobald ihre Maschine optimiert und ihre Fertigkeiten ausgebildet sind, haben sie die Chance, den ultimativen Preis zu gewinnen – den Sieg beim Senior TT.

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 wird ab 20. März 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht. Die Fassung für Nintendo Switch folgt später.