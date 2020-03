In Erwartung der Einführung des Amico Family Entertainment Systems im Laufe des Jahres hat Intellivision heute einen neuen Gameplay-Trailer veröffentlicht. Mit 23 Spielen, von denen die Hälfte noch nie zu sehen waren, bietet der Trailer einen Einblick in die Reboots von Spieleklassikern und Originalspiele, die für Intellivision neuestes System, den Amico, zum Launch am 10.10.2020 erhältlich sein werden.

„Weltweit teilten unsere Unterstützer unsere Begeisterung, als wir unsere ersten 2.600 „Founders Edition“-Geräte verfügbar machten. Und wir erhielten eine überwältigende Nachfrage nach einer weiteren Möglichkeit zur Teilnahme, nachdem wir ausverkauft waren. Angesichts der möglichen Auswirkungen von COVID-19 auf die Fertigung ist es möglicherweise schwierig, am Ende des Jahres Unterhaltungselektronik-Produkte zu bekommen. Wir möchten unseren loyalsten Anhängern eine exklusive Einladung geben, ihren eigenen Amico zu besitzen.“ Tommy Tallarico, Intellivision-CEO