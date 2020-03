League of Legends-Entwickler Riot Games veröffentlicht am 19. März 2020 mit Teamfight Tactics (TFT) ihren ersten Mobile-Titel für Android und iOS. TFT für Mobilgeräte bietet vollständiges Cross-Play mit TFT auf dem PC und ermöglicht es Gamern aller Plattformen somit, problemlos gegen Spieler auf den jeweils anderen Plattformen anzutreten.

Teamfight Tactics wird das neue Content-Paket „Galaxies“ bei seinem Start auf Mobilgeräten bereits enthalten, das LoL-Champions mit Weltraum-, Galaxis- und Sternen-Themen bietet, sowie Anpassungsoptionen und kleine Legenden – von den Spielern gesteuerte Avatare.

Features:

„Als wir vor über zehn Jahren League of Legends geschaffen haben, hätten wir niemals zu träumen gewagt, dass es so erfolgreich sein würde, mit so vielen Spielern auf der ganzen Welt. Nun geht League in sein zweites Jahrzehnt, und wir freuen uns, eine authentische TFT-Wettbewerbserfahrung für Mobilgeräte anbieten zu können – das erste von vielen Ergebnissen unserer Multiplattform-Anstrengungen, die die Gamer in diesem Jahr sehen werden.“

Marc Merrill, Mitgründer und Co-Chairman von Riot Games