SMG Studio und DevM Games haben eine kostenlos spielbare Demo für ihr hektisches Couch-Koop-Spiel Moving Out veröffentlicht, das am 28. April für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen wird. Bei Moving Out übernehmen bis zu vier Spieler die Rolle der Umzugsfirma Smooth Moves und nehmen an chaotischen Umzügen von Häusern, Büros und Fabriken in 50 Levels teil, die alle in der Stadt Packmore angesiedelt sind.

Vorbesteller auf Steam, Nintendo Switch und Xbox One erhalten exklusiven Zugriff auf die herunterladbaren Inhalte des “Employees of the Month Pack”, mit den Charakteren Professor Inkle, der Tintenfisch, Bruce, der Koalabär, Sprinkles, der Donut, und Dials, der Fernseher.

Features: