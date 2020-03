En Masse Entertainment hat in ihrem MMORPG Tera den neuen Dungeon Forsaken Island für Konsolenspieler geöffnet. In Forsaken Island treten die Spieler gegen den verfluchten Aristokraten Desolarus und seine gespenstischen Untertanen an.

Das Herzstück von Forsaken Souls ist der neue Dungeon Forsaken Island, in dem die Spieler auf eine Vielzahl verfluchter Geister und die Bosse treffen, die über sie herrschen, darunter:

Rokdos, der dunkle Ritter

Viyor, ein gigantischer böser Geist

Desolarus, der verfluchte Aristokrat

Diejenigen, die es schaffen, dieses mächtige Trio zu besiegen, haben die Chance, kosmetische Gegenstände der Phantomrüstung zu erbeuten. Im herausfordernden Modus winkt auch der Gewinn des Geisterschweins Gullinbursti.

Der neue Dungeon ergänzt die Inhalte, die Anfang dieses Monats veröffentlicht wurden: