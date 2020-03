Nach der Veröffentlichung von Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution letzten Sommer auf der Switch, hat Konami Digital Entertainment das Spiel heute für PlayStation 4, XBox One und PC veröffentlicht. Mit Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution entdecken Spieler über 20 Jahre Yu-Gi-Oh!-Geschichte und erleben die Abenteuer der originalen Yu-Gi-Oh!-Animeserie bis zur virtuellen Welt von Yu-Gi-Oh! VRAINS mit Duellen, Story-Inhalten sowie Charakteren aus dieser Welt.

Über 10.000 verfügbare Karten lassen mögliche Duellstrategien in ungeahnte Höhen aufsteigen. Darunter erst kürzlich veröffentlichte Karten-Highlights wie Kristron Halqifibrax, Apollousa, Bogen der Göttin oder auch I:P Maskerena.

Die Yu-Gi-Oh!-Serie basiert auf dem gleichnamigen Manga von Kazui Takahashi, der 1996 in der Zeitschrift SHUEISHA Inc.‘s Weekly Shonen Jumo veröffentlicht wurde und mittlerweile in Japan in der sechsten Staffel ausgestrahlt wird. 1998 von KONAMI zum ersten Mal als Videospiel veröffentlicht, genießt Yu-Gi-Oh! weltweit noch heute große Beliebtheit. KONAMI arbeitet weiterhin an der Entwicklung von neuen Inhalten zu Yu-Gi-Oh!, die den Spaß und die Spannung der Serie aufrecht erhalten.