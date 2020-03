BANDAI NAMCO Entertainment hat nur wenige Tage vor dem Start den Launch-Trailer zu One Piece: Pirate Warriors 4 veröffentlicht. Ab dem 27. März können One Piece-Fans ihr Abenteuer im neuesten Ableger der Pirate Warriors-Serie starten. Das rasante Action-Adventure bietet sowohl langjährigen Fans, als auch Neueinsteigern die Möglichkeit, die Geschichte von One Piece auf eine neue und erfrischende Art zu erleben.

Mehr als 40 Charaktere warten darauf, von den Spielern als Lieblingskämpfer gewählt zu werden. Einige davon sind zum ersten Mal in der Serie spielbar, wie zum Beispiel Katakuri, Big Mom oder Kaido. Mit mehr als 100 Nebenquests und vielen weiteren Aufgaben, wird es auch nach dem Ende des Story-Modus jede Menge zu tun geben.

One Piece: Pirate Warriors 4 wird am 27. März 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC veröffentlicht.