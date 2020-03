Intrepid Studios hat für Freitag, 27. März um 19:00 Uhr ein Ashes of Creation Alpha One Preview Event für den kommenden Build von Ashes of Creation Alpha One angekündigt. Dies ist die erste Gelegenheit für Fans des MMORPG, das Spiel in Echtzeit zu sehen. Die Veranstaltung findet auf dem Ashes of Creation Twitch-Kanal statt. Während des Livestreams werden die Entwickler die Alpha One-Vorschau erläutern und während der gesamten Live-Übertragung Fanfragen beantworten.

„Alle bei Intrepid freuen sich darauf, unserer erstaunlichen Community die Fortschritte zu zeigen, die wir bei der Erstellung des MMORPG unserer Träume erzielt haben. Unser Ziel war es immer, etwas zu schaffen, auf das unsere Fans stolz sein können, und wir sind bestrebt, ihnen die Erfahrung ihres Lebens zu bieten. Wir haben hart daran gearbeitet, dass Ashes of Creation etwas ganz Besonderes ist, und dies ist nur der Anfang dessen, was MMO-Fans für ein sehr aufregendes Jahr 2020 erwarten können.” Steven Sharif, Creative Director bei Intrepid Studios

Für diejenigen, die das Ashes of Creation Alpha One Preview Event nicht sehen können, wird die Aufzeichnung unmittelbar nach dem Stream auf Twitch und zu einem späteren Zeitpunkt über die YouTube-Seite von Ashes of Creation veröffentlicht.