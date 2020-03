Die Avalanche Studios Group hat mit einem kurzen Teaser-Trailer ein ersten Einblick in ihr nächstes Projekt gegeben. In dem Video wird auf eine schneebedeckte Höhle gezoomt, woraufhin kurze Handlungsblitze in völliger Dunkelheit folgen. Es ist nicht schwer zu erkennen, daß es sich wohl um einen First-Person-Shooter handelt.

Dieses neue Projekt wird vom Team hinter dem letztjährigen Koop-Survival-Shooter Generation Zero entwickelt, der in Systemic Reaction umbenannt wurde. Weitere Informationen gibt es leider noch nicht.