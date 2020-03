Auch im April werden die Nutzer von Googles Streamingdienst Stadia wieder mit neuem Spielenachschub versorgt. Neben neuen Spielen für Stadia Pro Abonnenten, erscheinen diese Woche The Crew 2 und Lost Words: Beyond the Page.

The Crew 2

The Crew 2 lässt die Spieler Adrenalin-erfüllte Rennen zu Land, Wasser und in der Luft bestreiten. Eine riesige offene Welt wartet darauf, erkundet und bezwungen zu werden – genauso wie Dutzende Kontrahenten. The Crew 2 ist ab sofort im Stadia Store erhältlich.

Lost Words: Beyond the Page

Lost Words: Beyond the Page ist ein narratives, atmosphärisches Rätselspiel, das auf den Tagebuchseiten eines jungen Mädchens spielt. Spieler führen die aufstrebende Autorin Izzy durch die Fantasiewelt Estorias, in der ihre Worte eine ungeheure Macht besitzen. Sie müssen mit den Wörtern agieren, um herausfordernde Rätsel zu lösen. Lost Words: Beyond the Page ist ab kommenden Freitag, 27. März 2020, im Stadia Store verfügbar.



Außerdem sind im April die drei Spiele Spitlings, Serious Sam Collection und Stacks on Stacks (On Stacks) gratis im Stadia Pro Abonnement enthalten.