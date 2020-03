Star Trek Online kündigte heute die Feierlichkeiten zum Tag des Ersten Kontakts auf PC, Xbox One und PlayStation 4 an. Am 5. April 2063 fand der erste Kontakt zwischen Menschen und Vulkaniern statt. Dieser Feiertag war erstmals in der Episode von Star Trek: Voyager „Eine Heimstätte“ zu sehen und wird auch von den Captains im kostenlosen MMORPG Star Trek Online jährlich gefeiert.

Die diesjährigen Feierlichkeiten zum Tag des ersten Kontakts im Spiel finden auf dem PC vom 2. bis zum 23. April und auf Xbox One und PlayStation 4 vom 9. bis zum 30. April statt. In diesem Zeitraum können die Spieler an einer neuen Patrouille teilnehmen sowie ihre eigene Phoenix-Rakete in einem Wettbewerb fliegen lassen und sich den großen Hauptpreis, eine Temporalwirbel-Sonde, verdienen.