Solange die Hochschulen und Universitäten in Deutschland geschlossen sind, bietet die Uniliga zusätzliche Online-Turniere an, um Studierenden die Zeit bis zur Wiederaufnahme der Präsenzveranstaltungen zu verkürzen, darunter Wettkämpfe in Counter Strike:GO und Legends of Runeterra.

Studierende aller Hochschulen in Deutschland können sich ab sofort für die spannenden Turniere anmelden. Auch Anfänger sind ausdrücklich eingeladen und können sich hier anmelden.

Wer nicht selbst spielen möchte, kann den Studierenden wie immer auf Twitch zusehen. Los geht es ab heute mit der EURC, der European University Rocketeers’ Championship wo Studierende von Universtäten aus ganz Europa in den Quarter-Finals um den Einzug ins Halbfinale kämpfen. Danach folgen die Duelle der deutschen Hochschulliga in Counter Strike:GO am 7. April und Legends of Runeterra am 09. April. Die Anmeldung ist bereits möglich.

Die reguläre Sommersaison 2020 der Uniliga startet voraussichtlich im Mai. Die Austragung von Live-Turnieren vor Publikum ist für diese Season leider noch ungewiss.