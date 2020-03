Indie-Publisher Modern Wolf und Entwickler Blue Bottle Games haben einen neuen Trailer für ihr bevorstehendes Weltraumsimulatorspiel Ostranauts veröffentlicht, das im Laufe des Jahres auf Steam veröffentlicht werden soll.

In Ostranauts hat die Erde einen extremen Zusammenbruch durchgemacht, in dem sie sich in einem Zustand „kapitalistischer Dystopie“ befand.

Als Spieler übernimmt man die Rolle des Kapitäns eines Raumschiffs, verwaltet es mit seiner Crew und passt es an die eigenen Wünsche und Bedürfnisse an. Der Kapitän ist verantwortlich für die Schiffsbesatzung, Kraftstoff- und Lebensmittelversorgung und alles, was an Bord anfällt.

