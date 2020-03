Der österreichische Entwickler Salt Castle Studio veröffentlicht heute sein verrücktes Multiplayer-Partyspiel Chapeau für Nintendo Switch und PC. Dabei handelt es sich um einen 3D-Plattformer, in dem man einen hektischen Hut durch verschiedene Szenarien steuert.

“Chapeau lässt Erinnerungen an die guten alten Couch-Koop-Zeiten mithilfe von lustigen Hüten aufleben! Duelliere dich im hektischen Versus-Modus Kopf an Kopf mit deinen Freunden oder versuche dein Glück im Koop-Modus. Du kannst auch alleine spielen, um in den Herausforderungen neue Hüte und Karten freizuschalten!

Springe, schwebe und sause durch die Luft, um auf den Köpfen der Leute zu landen und Punkte zu verdienen. Verwende Jetpacks, Hunde, Schilde … und andere Items, um der Konkurrenz eine Kopflänge voraus zu sein. Meistere das Gameplay jedes einzelnen Hutes!“