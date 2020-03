NIS America hat endlich den Erscheinungstermin für ihr Roguelike-RPG void tRrLM(); // Void Terrarium verraten. Das Spiel wird für PlayStation 4 und Nintendo Switch am 10. Juli 2020 veröffentlicht. Passend zu der Ankündigung gibt es natürlich auch einen neuen Trailer, um die Fams einzustimmen.

In dem Spiel ist die Welt aufgrund eines toxischen Pilzbefalls unbewohnbar geworden. Auf einem Schrottplatz findet ein aussortierter Wartungsroboter das Mädchen Toriko am Rande des Todes. Womöglich ist sie der letzte Mensch auf der Welt. Um sie zu beschützen, baut der ausrangierte Roboter, der auch als factoryAI bezeichnet wird, einen Rückzugsort für Toriko, ein Terrarium, da sie in der Außenwelt ansonsten keine Überlebenschance besitzen würde.

Um den Schutz zu verstärken und Toriko weiter zu Kräften zu verhelfen, muss der einsame Roboter im Ödland nach Ressourcen suchen und die dort wandelnden Maschinen sowie mutierten Kreaturen bekämpfen. Auf seinem Weg entscheidet sich Torikos Schicksal – auch das der Menschheit wird langsam während des Abenteuers aufgedeckt…

Features: