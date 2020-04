Ab dem 7. April dürfen sich PlayStation Plus-Mitglieder wieder auf Spannung und Action freuen. Mit dabei sind in diesem Monat Uncharted 4: A Thief’s End und DIRT Rally 2.0, sowie die neuen PlayStation Plus Rewards.

Uncharted 4: A Thief’s End

Mit Uncharted 4: A Thief’s End präsentiert Naughty Dog das spektakuläre, letzte Abenteuer des Schatzsuchers Nathan Drake. Drei Jahre nach den Ereignissen von Uncharted 3: Drake’s Deception hat Nathan Drake angeblich die Welt der Schatzsucher hinter sich gelassen. Aber es dauert nicht lange, bis das Abenteuer ruft: Drakes Bruder Sam taucht wieder auf und braucht Hilfe, sein eigenes Leben zu retten. Im Gegenzug bietet er Drake ein Abenteuer an, dem er nicht widerstehen kann. Auf der Jagd nach dem verloren geglaubten Schatz von Kapitän Henry Avery begeben sich Sam und Drake auf die Suche nach Libertalia, dem Piraten-Paradies, das sich tief in den Wäldern von Madagaskar befindet. Mit Uncharted 4: A Thief’s End reisen die Spieler auf der Suche nach Averys Schatz rund um den Globus – auf Dschungelinseln, durch atemberaubende Städte und zu schneebedeckten Berggipfeln.

DIRT Rally 2.0

In DIRT Rally 2.0, dem Nachfolger von Codemasters erfolgreichem Rennspiel, rasen Spieler durch einzigartige Rennstrecken auf der ganzen Welt in einigen der leistungsstärksten Geländewagen, die jemals gebaut wurden. Dabei erkunden Spieler Umgebungen in Neuseeland, Argentinien, Spanien, Polen, Australien und den USA. DIRT Rally 2.0 bietet eine hoch immersive und geballte Offroad-Erfahrung mit einem neuen, authentischeren Handling, das durch Reifenauswahl und Oberflächenbeschaffenheit beeinflusst wird und dadurch jede Entscheidung intuitiver und intensiver macht. Spieler beweisen ihr Können auf acht offiziellen Rennstrecken der FIA World Rally Championship und in Wettbewerben der Unterstützungsserien samt lizensierter Supersportwagen.

PS Plus-Mitglieder können die Titel ab dem 7. April im PlayStation Store herunterladen. Bis dahin haben sie noch die Chance, die März-Spiele Shadow of the Colossus und Sonic Forces einzulösen.