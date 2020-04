PlayStack und Cold Symmetry haben ihr neues Spiel Mortal Shell enthüllt. Dabei handelt es sich laut eigenen Angaben um ein Deep Action RPG, das die geistige Gesundheit und Belastbarkeit des Spielers in einer zerstörten Welt auf die Probe stellt, mit einem strategischen und unversöhnlichen Kampfsystem. Ein Höllentrip also.

Der Trailer ist eine Mischung aus Cutscenes und echtem Gameplay und sieht wirklich grausig spannend aus. Es gibt noch kein genaues Erscheinungsdatum, aber Mortal Shell soll noch im Laufe dieses Jahres für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht werden. Auf der offiziellen Webseite des Spiels können Interessierte sich ab sofort über Discord zur Beta anmelden.

“Für ein kleines Team wie unseres fühlte sich die Entwicklung dieses Titels in vielerlei Hinsicht an, als würde man mit einem Paddleboard einen Ozean überqueren. Die endgültige Ankündigung von Mortal Shell ist eine der aufregendsten und schrecklichsten Erfahrungen, die wir in unserem Leben gemacht haben. Die letzten zwei Jahre waren eine Zeit des ununterbrochenen Wachstums, voller schockierender Enthüllungen von purer Komplexität, die in die Entwicklung eines Videospiels einfließen, das Sie selbst wirklich gerne spielen werden.”

Cold Symmetry