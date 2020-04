Gestern war es tatsächlich schwer, sich durch all die Aprilscherze zu navigieren, welche die Videospielentwickler auf die Spieler losgelassen haben. Die Veröffentlichung von Cat Girl Without Salad: Amuse Bouche durch WayForward, bekannt durch die Shantae-Reihe, gehört allerdings nicht dazu und ist ab sofort für die Nintendo Switch verfügbar.

Der Titel begann ursprünglich 2013 als Aprilscherz und wurde später auf dem PC zum Leben erweckt. Es kombiniert klassisches 2D-Shoot-Em-Up-Gameplay mit einer lustigen Geschichte und bietet Waffen, die von verschiedenen Spielgenres inspiriert sind. Das Spiel beinhaltet Side-Scrolling-Action, eine Vielzahl von Feinden, mehrere Bosskämpfe und jede Menge Wahnsinn. Dazu schreibt Way Forward:

“Aprilscherz! Nein, nur ein Scherz! Cat Girl Without Salad: Amuse-Bouche ist absolut echt und jetzt auf Nintendo Switch erhältlich! Übernimm die Kontrolle über Kebako, eine intergalaktische Kopfgeldjägerin mit Katzenohren, und sprenge alles, was sich in dieser genre-herausfordernden Action-Extravaganz bewegt, die klassisches 2D-Shoot-’em-up-Gameplay mit einer lustigen Geschichte und Waffen kombiniert, die von Spielgenres wie Puzzle inspiriert sind. Sport, Plattform, Rhythmus und Rollenspiel!”