505 Games, Re-Logic und Pipeworks Studios haben das nächste Kapitel des Sandbox-Adventures Terraria auf PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Dazu gab es die Premiere des Video-Überlebensleitfadens Two Nights in Terraria.

Das neue Update enthält neue Möbel und Rüstungssets und bildet einen wichtigen Meilenstein für die Terrarianer: Zum ersten Mal ist das Erlebnis auf PlayStation 4 und Xbox One inhaltlich auf dem gleichen Stand wie die PC-Version.

“Die Welt von Terraria ist aufregender denn je. Mehr als 30 Millionen Spiele wurden bisher an Spieler aus aller Welt verkauft und da die Möglichkeiten schier endlos sind und hinter jeder Ecke überraschende Geheimnisse warten, hilft 505 Games neuen und bestehenden Spielern beim problemlosen Eintauchen in den Spaß mit den hilfreichen Tipps und Tricks in Two Nights in Terraria. Egal, ob man solo oder online mit Freunden spielt, der Überlebensratgeber ist eine nützliche Quelle für neue Spieler, um ihr Wissen über die Spielwelt zu erweitern und schnell und effektiv zu starten. Mit nahezu 4000 Objekten, die man herstellen oder finden kann und Welten voller Geheimnisse, die es zu entdecken gilt, sind die ersten beiden Nächte aus Two Nights in Terraria nur der Anfang.”