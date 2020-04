Der französische Entwickler Lightshards und Publisher Abiding Bridge haben bekannt gegeben, dass der rasante Puzzle-Shooter Time Rift: Escape from Speedjail noch 2020 auf Steam erscheinen wird.

Time Rift ist ein rasanter Puzzle-Shooter, in dem Spieler durch ein Labyrinth navigieren und dabei die Zeit zurückspulen können. Blitzschnelle Entscheidungen, Fallen ausweichen und präzises Zielen zeichnen diesen Puzzle-Shooter aus, genau wie die 80er-Jahre Neon-Ästhetik.

“Der Spieler ist im Speedjail gefangen. Eine feindliche Umgebung, die sich konstant in eine Richtung bewegt und in der jeder Kontakt mit der Außenwand tödlich ist. Um zu überleben, müssen Spieler sich durch Gegner schießen, enge Labyrinthe navigieren und in herausfordernden Puzzles die Richtung des Gefängnisses verändern – alles unter enormen Zeitdruck. Eine scheinbar unmögliche Herausforderung, die allein dank des Time Rifts gemeistert werden kann, der es Spielern ermöglicht die Zeit zu manipulieren und sogar zurückzuspulen.“