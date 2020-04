CCP Games haben den zweiten Quadranten von 2020 für das spielergesteuerte Weltraum-MMO-Spiel EVE Online zu enthüllt. Der Quadrant 2 von EVE Online mit dem Titel „Eclipse“ wird das Gleichgewicht der Macht im EVE-Universum von New Eden unwiderruflich verändern.

“Nach einem vollgepackten und erfolgreichen Quadrant 1 mit Fight or Flight treiben wir es mit Eclipse für Quadrant 2 noch weiter voran. Wir sind entschlossen, in Zukunft aufregende Änderungen an New Eden vorzunehmen, mit Ereignissen, Updates und vielen Überraschungen, die alle Ecken von New Eden berühren werden!” Bergur Finnbogason, Creative Director von EVE Online

Eclipse bietet eine Fülle neuer Belohnungen und Herausforderungen und umfasst neue Live-Events, Feiern, Anmeldekampagnen, visuelle Updates, große Balanceänderungen, neue und mysteriöse Schiffe und Waffen sowie das dritte und letzte Kapitel der Invasion-Erweiterung.

Ebenfalls enthüllt wurde die Rückkehr nach New Eden mit The Hunt ab dem 6. April. Bei diesem zeitlich begrenzten Live-Event stehen Capsuleers vor der Herausforderung, zahlreiche Kapseln zu jagen und zu scannen, um Zugang zu speziellen Veranstaltungsorten zu erhalten, die besondere Belohnungen und wichtige Materialien versprechen. Mit Schwerpunkt auf kleineren Schiffsklassen wie Fregatten und Zerstörer können Piloten mit weniger Erfahrung und weniger ausgebildeten Fähigkeiten an dieser Veranstaltung teilnehmen. Außerdem haben Spieler-Pods, die während The Hunt zerstört wurden, die Chance, ihre hart verdienten Implantate als Beute fallen zu lassen! Scharfe Augen sollten nach speziellen „Huntmaster“ -Versionen in Caldari Lowsec- und Guristas-Systemen Ausschau halten…