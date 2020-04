Indie-Entwickler Henchman & Goon haben den beliebten Koop-Puzzler Pode via Steam für PC veröffentlicht. Das mit vielen Preisen prämierte Spiel war bis jetzt nur auf der Switch und für Playstation 4 verfügbar.

“Wir freuen uns, dass PC-Spieler heute unser bezauberndes Duo auf ihrem magischen Abenteuer begleiten können. Pode untersucht Themen wie Inklusivität, Freundschaft und Teamwork, während die Spieler zusammenarbeiten, um kontrastreiche Charaktere zu kontrollieren, um Rätsel zu lösen und die Umgebung um sie herum als Team neu zu beleben.” Yngvill Hopen, Game Director und CEO bei Henchman & Goon

Pode ist ein Koop-Puzzle-Adventure über den Felsen Bulder und den gefallenen Stern Glo, die eine Entdeckungsreise in einem mysteriösen und magischen Berg unternehmen. Durch einzigartige individuelle Talente belebt das Duo die Umgebung, indem es zusammenarbeitet, um verschiedenste Rätsel zu lösen. Pode ist ein atemberaubendes Erkundungsspiel, das allein oder mit einem Freund gespielt werden kann.

Pode gewann den Entwicklungspreis für das beste Casual Game und wurde als Nominierter für die People’s Choice Awards für die beste Qualität der Kunst bei GameConnection 2018 ausgewählt. 2019 gewann er drei nationale Preise in Norwegen für „Best Art“, „Best Audio“ und „Best Fun for Everyone“, sowie „ Best Art“ bei den Nordic Game Awards.