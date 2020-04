Riot Games hat den Releasetermin für das kostenlose strategische Kartenspiel Legends of Runeterra bekannt gegeben. LoR erscheint am 30. April für PC und Mobilgerätet. Mit dem Ende der Beta startet auch eine neue Ranglistensaison beginnt. Als Dankeschön erhalten alle Spieler, die an der Beta teilgenommen haben oder sich bis zum 8. Mai bei LoR anmelden einen exklusiven Luna-Poro-Beschützer.

Zum Launch werden die Konten der Spieler nicht zurückgesetzt. Sie behalten alles, was sie bisher erhalten oder gekauft haben. Zudem werden die Spieler die Möglichkeit haben, LoR plattformübergreifend zu spielen, um somit auf ihren mobilen Geräten und dem PC Belohnungen zu erhalten. Außerdem wird der Inhalt um ein neues Kartenset mit mehr als 120 Karten sowie einer neuen Region erweitert. Die neuen Karten und Champions werden im Laufe der nächsten Wochen vorgestellt.