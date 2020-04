NACON und Cyanide haben die Betaphase von Pro Cycling Manager 2020 angekündigt. Der Zeitraum der Testphase geht vom 13. bis 27. April. Radsport-Begeisterte können sich bis zum 9. April für die Beta registrieren.

Während der Betaphase können die Spieler die verbesserte Bedienung sowie zwei neue Features testen: das Moral-Management, das die Leistung der Sportler beeinflusst, und ein neues Planungssystem, das den Fahrern automatisch Rennen zuweist.

In dem Spiel werden die Spieler zum Manager eines Profi-Radsportteams. Nur wenn sie es schaffen, genügend Siege aneinanderzureihen, bringen sie ihr Team an die Spitze der Ranglisten. Darauf aufbauend besteht die Chance, an sämtlichen 21 offiziellen Etappen der Tour de France und über 230 Rennen teilzunehmen – mit insgesamt 650 Etappen.

Pro Cycling Manager 2020 ist ab dem 5. Juni 2020 für PC erhältlich.