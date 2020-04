Ubisoft hat die ersten Post-Launch-Inhalte für den Apple Arcade-exklusiven Plattformer Rayman Mini veröffentlicht. In Season 2 werden wöchentliche Herausforderungen zum Spiel hinzugefügt: Die Spieler müssen in einem Lauf eine möglichst große Strecke zurücklegen und gleichzeitig so viele Lums wie nur möglich einsammeln. Die Spieler erhalten Ziele, die sie erledigen müssen, um ihre „Genialitätsstufe“ zu steigern und neue Kostüme freizuschalten.

Die Spieler erleben in Rayman Mini eine legendäre Reise, in der Rayman auf die Größe einer Ameise geschrumpft wurde. Dabei bereist er eine makrofotografische Welt, verbündet sich mit freundlichen Gestalten und stellt sich epischen Bosskämpfen. Das Spiel bietet 48 einzigartige Levels und versetzt die Spieler in atemberaubende Umgebungen, darunter einen wunderschönen Fluss, ein Spinnennest und einen Kaninchenbau.