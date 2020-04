Deep Silver hat bekannt gegeben, daß neun Jahre nach der Erstveröffentlichung Saints Row The Third komplett überarbeitet wurde und am 22. Mai 2020 für Xbox One, PlayStation 4 und PC erscheinen wird. Saints Row The Third hat ein komplett neues Gesicht erhalten. Umgebungen wurden transformiert, Charakter-Modelle und visuelle Effekte neu geschaffen, Grafiken optimiert und eine komplett neue Light-Engine in das Spiel eingebaut. Zusätzlich wurden auch alle drei großen Erweiterungspakete und mehr als 30 der einzelnen DLC überarbeitet und in das inhaltliche Angebot von Saints Row The Third eingefügt.

Story:

“Saints Row The Third Remastered gibt Dir die Kontrolle über die Saints auf einem der Höhepunkte Ihrer „Karriere“ und Du lebst das Leben, das man gerne zeigt. Dies ist Deine Stadt. Es sind Deine Regeln. Völlig neu überarbeitet mit verbesserter Grafik, ist Steelport die originale Stadt der Sünde und sah mit all seinem Sex, Drogen und Knarren noch nie so gut aus.



Viele Jahre, nachdem die Third Street Saints die Stadt Stilwater übernommen haben, sind sie von einer Bande Krimineller zu einem Markenbegriff avanciert! Saints Schuhe, Saints Energy Drinks und Johnny-Gat-Wackelpuppen sind in allen Geschäften in Deiner Nähe erhältlich. Die Saints sind die Könige von Stilwater, aber ihr Ruhm und Reichtum sind nicht unbemerkt geblieben. Das Syndikat, eine legendäre kriminelle Bruderschaft, die ihre Hände in fast allen Dingen auf dieser Welt hat, wendet sich nun den Saints zu und verlangt Tribut!



Die Saints aber denken gar nicht daran, sich dem Syndikat zu unterwerfen! Nimm den Kampf auf und trage ihn nach Steelport – die einst stolze Hauptstadt ist unter der Kontrolle des Syndikats zu einem Sündenpfuhl degeneriert! Heize Deinen Gegnern mit satellitengesteuerten Luftschlägen ein, fahre Panzer auf oder verteidige Dich gegen militärisch ausgebildete Elite-Einheiten … mit einem Spezial-Dildo!?! Saints Row The Third versetzt Dich in die abgefahrensten Gameplay-Szenarien, die Du je gesehen hast. Ach ja, es ist übrigens durchaus möglich, dass ganz Steelport dabei in Flammen aufgeht.”

Features: