Respawn hat das Event Die alten Sitten in Apex Legends gestartet und dazu direkt einen Gameplay Trailer veröffentlicht, der den Spielern Einblicke in das Event gewährt. Die alten Sitten beginnt heute und läuftbis zum 21. April. Spieler bekämpfen in Bloodhounds Stadteroberung Horden von Prowlern und ergattern neue Event-exklusive Skins wie den „Junger-Bloodhound“-Skin. Außerdem hat Respawn den Modus „Duos“ nebst Kartenrotation dauerhaft hinzugefügt, sodass Spieler Duos oder Trios auf Königsschlucht und Rand der Welt spielen können.

“Ab sofort lehrt der unglaubliche Meisterjäger Bloodhound den Spielern in der Stadteroberung „Bloodhounds Prüfungen“ auf Rand der Welt die alten Sitten. In dieser abgeschlossenen Arena kämpfen die Spieler gegen blutrünstige Prowler für begehrte hochstufige Beute. Das Event bietet eine neue Preiskette mit Belohnungen, die von den neuesten Geschichten aus den Outlands: Die alten Sitten inspiriert wurden. Ferner kehren acht Legendäre Jagd-Skins als Direktkauf-Angebote zurück.“

Features: