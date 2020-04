Dovetail Games hat die Angelsimulation Carp & Coarse für PlayStation 4, XBox One und PC angekündigt. In dem Spiel dreht sich alles um die Jagd und die Leidenschaft beim Angeln und um das Streben nach dem, was unter den Gewässern lauert.

In Carp & Coarse können Simulationsangler auf der ganzen Welt Fische in Monstergröße jagen. Bei 35 zu jagenden Arten muss die Strategie, das Können und dieTaktik verbessert werden, um jeden Fisch an jedem Ort zu fangen. Dabei geht es vor allem darum, den Angelplatz sorgfältig nach Tageszeit auszuwählen, die Wetterbedingungen im Auge zu behalten und die perfekte Ausrüstung auszuwählen, bevor man Angel auswirft. Es gibt kein besseres Gefühl beim Angeln als das legendäre Tier des Sees zu fangen, und genau das hat Dovetail Games in diesem Spiel nachgestellt.

“Wir haben den Karpfen und das grobe Angeln auf die nächste Stufe gebracht -es geht also nur noch um den Fang!” Darren Potter, Executive Producer

Features: