505 Games und Typhoon Studios haben die nächste Erweiterung des humorvollen Sci-Fi-Erkundungsspiels Journey to the Savage Planet enthüllt. Die Erweiterung trägt den Titel Hot Garbage und wird am Mittwoch, den 15. April auf Xbox One und PC veröffentlicht. Die Veröffentlichung für die PlayStation 4 folgt etwas später.

In der Erweiterung Hot Garbage reisen die Spieler zum neuen, fremdartigen Planeten DL-C1, wo sie Berichten über seltsame Werte bei den Schadstoffausstößen im neuen Strandressort von Kindred Aerospace nachgehen müssen. Mit der Erweiterung verdoppelt sich die Menge der Roboter-KIs durch die Einführung von Kronus, dessen einzige Aufgabe es offenbar ist, die Spieler während ihrer Abenteuer zu beschimpfen.