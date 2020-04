Wie in jedem Monat präsentiert auch im April PlayStations Streamingdienst PlayStation Now neue Spiele und mehr, um den Spielern die Langeweile zu vertreiben. In diesem Monat sind die Highlights der PlayStation-Exklusivtitel Marvel’s Spider-Man, der via PlayStation Now erstmals auf dem Windows-PC spielbar ist, die neue PlayStation Now-Katalogseite und das Upgrade der BioShock-Trilogie innerhalb der PlayStation Now-Bibliothek von der PS3- auf die PS4-Version.

Die neue PlayStation Now-Übersichtsseite

Die neue Katalog-Seite von PlayStation Now zeigt nun alle Spiele in einer gegliederten Übersicht, die den Spielern eine einfache, schnelle und unkomplizierte Übersicht aller aktuellen PS Now-Titel bietet. Für eine zielgenaue Suche können die Spiele nach Genre und Plattform aufgeteilt oder nach dem Alphabet, der Bewertung oder dem Erscheinungsdatum sortiert werden.

BioShock Collection

Neben den drei Neuzugängen im April erhält auch die BioShock-Trilogie ein PS Now-Upgrade: Die derzeitigen PS3-Fassungen werden durch die aktuellen PS4-Versionen ersetzt. Somit können Spieler erneut in die Städte Rapture und Columbia eintauchen und die einzigartigen Abenteuer der preisgekrönte BioShock-Reihe erleben.

Neuzugänge

Marvel’s Spider-Man erzählt eine brandneue und zugleich authentische Geschichte des Helden, wie man sie noch nicht aus anderen Filmen oder Spielen kennt. Peter Parker ist im PlayStation-Exklusivtitel erfahrener und bekämpft das Verbrechen in Marvel’s New York auf meisterliche Art. Dort kann sich der Spieler mit atemberaubender Geschwindigkeit völlig frei bewegen. Gleichzeitig ist es Spider-Mans Aufgabe, sein chaotisches Privatleben und die Karriere unter einen Hut zu bekommen, während das Schicksal der Bewohner auf seinen Schultern lastet. Die lebendige Open World in Marvel’s Spider-Man bietet zahlreiche Beschäftigungen auch abseits der spannenden Hauptmission. Im Verlauf des Abenteuers können die Spieler darüber hinaus neue Anzüge für Spider-Man freischalten, die mit einzigartigen, austauschbaren Fähigkeiten und Modifikationen stets individuelle Spielstile ermöglichen. Marvel’s Spider-Man wird vom 7. April bis zum 7. Juli 2020 in der PS Now-Bibliothek verfügbar sein.

In Just Cause 4 erleben Spieler ein irres Open-World-Abenteuer und mischen gemeinsam mit Rico Rodriguez, dem Kämpfer für Gerechtigkeit, die exotischen Landschaften Südamerikas auf. Das abgelegene Land Solís bietet einen 1.024 Quadratkilometer großen exotischen Spielplatz. Von Regenwäldern über Wüsten bis hin zu verschneiten Gipfeln ist alles dabei. Und immer werden die Schauplätze von Konflikten, Geheimnissen und unsäglichen Gefahren bestimmt. Mit der einzigartigen Ingame-Physik können tropische Gewitter oder auch gefährliche Tornados zum eigenen Vorteil genutzt werden. Spieler erforschen das abwechslungsreiche Gebiet, erfahren mehr über das Leben von Ricos Vater in Solís und entdecken die Ursache des unvorhersehbaren Wettergeschehens. Just Cause 4 wird vom 7. April bis zum 6. Oktober 2020 in der PS Now-Bibliothek verfügbar sein.