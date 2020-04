Seit der Veröffentlichung am 20. März auf PlayStation 4, Xbox One und PC ist TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 von den Fans sehr gut aufgenommen worden. Mit der nahenden Veröffentlichung des Spiels auf Nintendo Switch am 15. Mai 2020 haben NACON und KT Racing einen neuen Trailer veröffentlicht.

“In TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 fahren Spieler auf den Straßen der Snaefell Mountain-Rennstrecke, auf der die Isle of Man Tourist Trophy seit über einem Jahrhundert ausgetragen wird. Die Strecke der Isle of Man TT unterscheidet sich erheblich von traditionellen Rennstrecken: Sie ist alles andere als perfekt, enthält schnelle Kurven, enge Kehren und lange Geraden, auf denen die Fahrer Geschwindigkeiten von über 300 km/h erreichen. TT Isle of Man – Ride on the Edge 2 gibt diese anspruchsvolle Strecke detailliert wieder. Wissen und Voraussicht sind für die Spieler bei diesem harten Rennen der Schlüssel zum Sieg.”

Features: