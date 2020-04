MAG Interactive hat bekannt gegeben, dass ihr äusserst erfolgreicher, klassischer Trivia-Titel Quizduell ein Aufklärungsquiz zur aktuellen COVID-19-Pandemie starten wird. Das Spezialquiz wurde in Zusammenarbeit mit der Initiative “Zusammen gegen Corona” des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) entwickelt.

Erst vergangenes Jahr verzeichnete Quizduell seit seiner Veröffentlichung den Meilenstein von 100 Million Downloads und erreicht nach aktuellem Stand täglich rund 1 Millionen aktive Spieler weltweit. Diese Reichweite möchte MAG Interactive nun nutzen, um aktiv zur Aufklärung über das Coronavirus beizutragen und der Verbreitung von Falschinformation entgegenzusteuern.

Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Gesundheit wurden Fragen für ein offizielles Quiz zur Aufklärung rund um die Corona-Thematik und im Rahmen der “Zusammen gegen Corona”-Kampagne entwickelt.

“Quizduell ermöglicht es jedem, sein Wissen auf die Probe zu stellen und gleichzeitig immer wieder etwas Neues zu lernen. Wir freuen uns, dass wir in gemeinsamer Anstrengung mit dem BMG einen Beitrag leisten können, die Menschen über dieses wichtige Thema zu informieren.” Daniel Hasselberg, CEO von MAG Interactive

Ab Freitag, dem 10. April, wird das Quiz zwei Wochen in der App Quizduell zur Verfügung stehen. MAG Interactive freut sich darüber hinaus zu verkünden, dass weltweit sämtliche Einnahmen von Quizduell am Freitag, dem 10. April, zur Bekämpfung des Coronavirus an den COVID-19 Solidarity Response Fund der WHO gespendet werden.



Quizduell ist sowohl im Google Play Store als auch im Apple App Store verfügbar.