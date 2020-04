Raw Fury und Indie-Entwickler Bird Bath Games haben bekannt gegeben, dass ihr etwas anderer Retro-Landwirtschaftssimulator Atomicrops am 28. Mai die Early Access-Phase via dem Epic Games Store verlässt. Am selben Tag wird das Spiel auch fürXbox One, Nintendo Switch und PlayStation 4 veröffentlicht. Begleitet wird der Launch von einem neuen Update, welches einige Neuerungen bringt.

“Atomicrops ist ein actiongeladener roguelike Landwirtschaftssimulator, in dem Sie die letzte Farm in einem postapokalyptischen Ödland kultivieren und verteidigen müssen. Mit einer Hacke, einem Wassereimer und einer vollautomatischen Waffe bewaffnet, bauen Sie gentechnisch optimierte Pflanzen an, um Ihre Stadt zu ernähren und das Land vor mutierten Schädlingen und Banditen zu schützen.“

Features: