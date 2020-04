Riot Games hat einen ersten Einblick in das zukünftigen Esport-Ökosystem für VALORANT gewährt. Der kompetitive charakterbasierten 5v5-Taktikshooter für PC ist am 7. April 2020 in die Closed Beta gestartet. Drei Grundpfeiler, nämlich kompetitive Integrität, Zugänglichkeit und Authentizität, sollen nach den Plänen von Riot das Wachstum des Esports bilden und sicherzustellen, dass angehende Profispieler eine faire Chance haben, durch leistungsorientierten Wettbewerb das höchste Spielniveau zu erreichen.

Durch die VALORANT Richtlinien für Community-Wettbewerbe möchte Riot Games ihre ursprüngliche Vision untermauern und Organisatoren von Drittanbieterturnieren dabei helfen, selbstständig Events planen zu können und Raum für eine Amateurszene zu schaffen, in der neue Talente aufsteigen können. Darüber hinaus hat Riot Games sein Entwicklerportal für die Einreichung digitaler Produkte von VALORANT eröffnet.

Vor dem Beta-Start hat sich das VALORANT-Esport-Team unter der Leitung von Whalen Rozelle, Senior Director von Global Esports, mit mehr als 100 Esport-Organisationen getroffen, um ihre ursprüngliche Vision für den Esport zu teilen und Feedback zu sammeln.