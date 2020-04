Codemasters hat bekannt gegeben, dass F1 2020, das offizielle Videospiel der FIA FORMULA ONE WORLD 2020 CHAMPIONSHIP, im Juli 2020 weltweit für PlayStation 4, Xbox One, PC und Google Stadia erscheint. Außerdem feiert Codemasters die Karriere des Weltmeisterschafts-Rekordhalters mit einer „Michael Schumacher“ Deluxe Edition, die sowohl exklusive Inhalte als auch drei Tage Vorabzugang beinhaltet.

Mit dem Modus „Mein Team“ feiert die F1-Marke in eine weitere Premiere. Dieser neue Spielmodus erlaubt es virtuellen Rennfahrern, ihr eigenes F1-Team zu erstellen und als Fahrer-Manager wichtige Entscheidungen zu Sponsoren, Motorlieferanten und Team-Kollegen zu treffen. „Mein Team” und der beliebte Karriere-Modus lässt mehr Freiheit in der Wahl der Saison-Länge. Spieler haben die Wahl zwischen der vollen Saison mit 22 Rennen und kürzeren Optionen mit 10 oder 16 Rennen, beide beinhalten nun die Hanoi- und die Zandvoort-Strecke.

Der Split-Screen-Modus für das gemeinsame Spielen mit Freunden wird in F1 2020 ebenfalls seine Rückkehr feiern. Außerdem werden viele weitere Optionen implementiert, die neuen Spielern helfen sollen, ihre eigene F1-Challenge so persönlich und so passgenau wie möglich zu gestalten.