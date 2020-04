Independant Entwickler EVC hat das Story-getriebene taktische RPG Wintermoor Tactics Club für den 5. Mai auf dem PC angekündigt. Die Veröffentlichung für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch folgen später im Jahr.

Wintermoor Tactics Club ist ein taktisches RPG mit einer Hintergrundgeschichte, die stark von Graphic Novels geprägt ist. Es spielt in einer Highschool in den 1980er Jahren und verbindet dieses Setting mit taktischem Fantasy-RPG-Gameplay.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Alicia, eines Mitglieds des Wintermoor Academy Tactics Clubs, in dem die Schüler das erfolgreichste Tabletop der Zeit spielen: Curses & Catacombs. Besessen von der Suche nach dem „ultimativem Club“, gibt Schulleiter Enfield bekannt, dass es ein verpflichtendes Schneeballschlachtturnier zwischen den Clubs der Institution geben wird. Die Spieler müssen ihre taktischen Fähigkeiten nutzen, um die anderen Clubs in RPG-Schlachten zu besiegen. Die Herangehensweise des Spiels im Stil einer Graphic Novel unterstützt die zugrundeliegende Erzählung und die Themen wie Inklusion und wie wir uns oft sehr eng über die Gruppen, denen wir angehören, definieren.

Auf ihrer Entdeckungsreise durch die Wintermoor Academy schreiben die Spieler Tabletop-Kampagnen, um Schülern dabei zu helfen, ihre persönlichen Probleme zu bewältigen und ihr eigenes, fantastisches Ich zu entdecken. All das eingebettet in eine Spielwelt voller Gemütlichkeit und Unbeschwertheit sowie eines ernsthaften Sinns für Humor, der ein Grundpfeiler der Gesamtpräsentation des Spiels ist.

Die Geschichte wird die düstere Wahrheit hinter dem Krieg der Clubs aufdecken und die Spieler müssen die Grenzen zwischen Cliquen aufbrechen, neue Freunde finden und ihr wahres Potenzial erkennen. Dank dutzender freischaltbarer Upgrades und sieben spielbaren Charakteren in über 40 Schlachten, verbindet Wintermoor Tactics Club eine visuelle Story mit sehr anpassbarem taktischen Gameplay.