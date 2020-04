Ubisoft hat eine neue regionale E-Sport-Liga für Tom Clancy’s Rainbow Six Siege angekündigt, die GSA League 2020. Unter diesem Namen finden sich in diesem Jahr acht Teams zusammen, um das beste Team der DACH-Region auszuspielen.

„Wie die GSA Nationals gezeigt haben, ist das Interesse und die Begeisterung an Rainbow Six E-Sport in der DACH-Region riesengroß. Umso mehr freuen wir uns mit der GSA League 2020 auf ein neues Format, zu dem wir in Kürze weitere Details bekanntgeben werden.“

Alexander Steiner, E-Sport Manager bei Ubisoft