Dotemu, Lizardcube und Guard Crush Games haben den offiziellen Releasetermin für Streets of Rage 4 bekannt gegeben. Geprügelt werden kann sich ab dem 30. April. Zusätzlich wurde der Battle-Mode im Trailer vorgestellt.

Von offizieller Seite heißt es:

“Dieses reichlich feindselige Schlachtfeld wird den Rivalen dabei helfen, zu erkennen, wer wirklich Wood Oak Citys bester Gassenhauer ist (Bonuspunkte für das Wortspiel!) und hilft dabei, den steten Groll zu begleichen, der durch zufällige Schläge auf Mitstreiter während der Multiplayer-Sessions ausgelöst wurde.”

Streets of Rage 4 ist der erste Mainline-Eintrag der Serie seit mehr als 25 Jahren. Die Wiederbelebung verbindet klassische Streets of Rage-Elemente mit neuen Ausrichtungen für mehr Kampfmöglichkeiten, auffallend flüssiger, handgezeichneter Kunst und einem originellen, eigenständigen Soundtrack. Dieser entsteht unter der Leitung von Olivier Derivière, der Talente aus aller Welt miteinbezieht, darunter bedeutende Beiträge der Komponisten der Serie – Yūzō Koshiro und Motohiro Kawashima.

Streets of Rage 4 erscheint am 30. April für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch.