Cosmo D Studios haben angekündigt, dass ihr neues Ego-Adventure “Tales From Off-Peak City Vol. 1”, am 15. Mai für PC via Steam veröffentlicht wird. Tales From Off-Peak City Vol. 1 spielt im selben Universum wie die beliebten The Norwood Suite und Off-Peak. Darin besuchen Spieler die unvergessliche Straßenecke der July Avenue und der Yam Street, um ein Saxophon vom dem ehemaligen Saxophonisten Caetano Grosso zu bekommen. Dieses instrumentelle Streben wird eine Reihe von Ereignissen in der Nachbarschaft auslösen und die Spieler tief in die verborgenen Welten und das Privatleben der dort lebenden Menschen entführen.

Die offene Welt des Spiels ist voll mit interessanten Charakteren, Geheimnissen und versteckten Agenden. Spieler backen Pizza, machen Fotos, drücken Knöpfe, öffnen Schubladen, die sie nicht sollten und verlieren sich dabei in einer atmosphärischen Partitur, die direkt in die Spielwelt integriert ist.

Volume 1: Caetano’s Slice ist das erste Spiel von vielen in der Anthologie der Tales. Zwar ist jede Volume eine eigene, in sich geschlossene Geschichte, bilden sie doch zusammen einen übergeordneten Erzählbogen und zeigen, was an der Ecke von July Avenue und Yam Street wirklich vor sich geht und welche Rolle die Spieler letztendlich darin spielen.