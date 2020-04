Die Gamescom 2020 wird in diesem Jahr komplett online stattfinden, wie die Organisatoren der Veranstaltung bestätigt haben. Das bundesweite Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31. August, hat direkte Auswirkungen auf die Durchführung der gamescom 2020 auf dem Kölner Messegelände. Es kann daher in diesem Jahr keine business area oder entertainment area im bisherigen Format vor Ort geben, aus diesem Grund wurde die Veranstaltung komplett ins Netz verlegt.

Erste konkrete Informationen zur digitalen gamescom sollen Mitte Mai bekanntgegeben werden. Fest steht, dass nicht nur den Besuchern die bereits bezahlten Tickets erstattet, sondern auch den Ausstellern, die an die Koelnmesse geleisteten Zahlungen zu 100 Prozent zurückerstattet werden. Zur Abwicklung der Erstattungen von Tickets und Buchungen wird es in den kommenden Wochen weitere Informationen geben.

„Als Veranstalter schmerzt uns diese Entscheidung genauso, wie es die halbe Million Fans der gamescom trifft, die jedes Jahr nach Köln kommen, um gemeinsam Games zu feiern. Wir freuen uns aber jetzt schon auf die digitale gamescom 2020 – genauso wie auf unsere Fachmessen, die wir danach ab September wieder in „analoger“ Form auf unserem Gelände durchführen können.“ Oliver Frese, Geschäftsführer der Koelnmesse GmbH

Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche fügte noch hinzu: „Auch wenn wir dieses Jahr leider nicht mit der Games-Community und Games-Branche vor Ort in Köln zusammenkommen können, werden wir Ende August trotzdem digital miteinander verbunden die neusten Spiele feiern. Darum arbeiten wir mit unseren Partnern mit Hochdruck an der Weiterentwicklung von gamescom: Opening Night Live und gamescom now und werden zusätzlich neue und spannende Digital Formate präsentieren. Unser Ziel ist klar: die gamescom wird auch in diesem Jahr für Millionen Fans auf der Welt wieder ‚The Heart of Gaming‘.“