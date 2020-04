NACON und KT Racing haben einen neuen virtuellen Wettbewerb vom 21. bis 23. April in WRC 8 angekündig. In dem Event treten elf angehende WRC-Talente virtuell von zu Hause aus gegeneinander an.

Aufgrund der aktuellen Covid-19-Lage wurde die Rallye Argentinien, die diese Woche stattfinden sollte, verschoben. Deshalb werden elf Fahrer, die in der WRC 2-, WRC 3- und FIA Junior WRC Support-Serie gegeneinander antreten, stattdessen online gegeneinander in verschiedenen Special Stages der Rallye fahren.

Dieses neue Esports-Event hat eine beeindruckende Fahrerliste: Spitzenreiter wie Pierre-Louis Loubet (WRC 2-Meister 2019) und drei WRC 2-Fahrer der aktuellen Saison, Adrien Fourmaux, Ole Christian Veiby und Rhys Yates, sind mit am Start. Weitere talentierte Fahrer wurden ebenfalls eingeladen, an diesem Event teilzunehmen, darunter WRC 3-Topfahrer Marco Bulacia, Nachwuchsprofi Oliver Solberg und der Junior WRC-Teilnehmer Raul Badiu.

Nach einer Qualifikationsphase werden die besten acht Fahrer in den Viertelfinalen gegeneinander antreten. Die vier Rennen werden live auf der offiziellen WRC Facebook-Seite am 21. April um 21 Uhr deutscher Zeit übertragen. Die Halbfinalrennen finden am 22. April um 21 Uhr deutscher Zeit und das große Finale schließlich am 23. April um 21 Uhr deutscher Zeit statt.