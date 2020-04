Der Entwickler Morteshka hat sein neues RPG Black Book angekündigt, das am 5. Mai auf Kickstarter startet. Black Book ist eine Reise in die Welt der slawischen Mythologie und folgt der Geschichte von Vasilisa, während sie das dämonische Schwarze Buch sucht. Das Relikt soll die Macht haben, der einen Person, die jedes der sieben Siegel des Buches öffnen kann, jeden Wunsch zu erfüllen.

Black Book kombiniert Teile kartenbasierter RPGs mit starken Erzählungen und rundenbasierten Kämpfen und nimmt die Spieler mit auf eine Reise durch slawische Märchen, die von einem Team erzählt wird, das mit ihnen aufgewachsen ist. Es ist eine Welt, in der Mythos auf Realität trifft und jenseitige Kreaturen neben Menschen leben. Dämonen, Elementare, Riesenwölfe, sprechende Haustiere und mehr erwecken diese schattige und mysteriöse Welt zum Leben.

“Inspiriert von Spielen wie The Witcher, Slay the Spire und SteamWorld Quest wird Black Book Sie mit seinem wunderschönen, handgezeichneten Kunststil in seinen Bann ziehen und Sie mit seiner eindrucksvollen, interaktiven Erzählung in seinen Bann ziehen. Die Welt der slawischen Mythologie ist vertraut und bedrohlich zugleich, voller Gefahren und Intrigen und basiert auf Vasilisas Streben nach Kräften, die im Streben nach verlorener Liebe besser allein gelassen werden sollten.”